Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Apare o noua pensie, paneuropeana. Cine sunt persoanele care ar putea beneficia de venituri mai mari, dupa ce legea va fi votata. Anunțul facut de Comisia Europeana.

- Vești bune pentru o anumita categorie de persoane. Acestea ar putea beneficia de ajutoare de la Guvern in valoare de 2000 de lei. Persoanele care pot beneficia de acest venit sunt mamele cu venituri reduse sau fara venit, precum și acele persoane aflate in situații de risc, minore sau victime ale violenței…

- Vestea momentului in Romania! O categorie de romani se va putea pensiona mai repede cu doi ani. Ei nu vor fi nevoiți sa plateasca penalizari in urma pensionarii. Despre cine este vorba și ce condiții trebuie sa indeplineasca.

- Vești bune pentru angajații din Romania! O prevedere din Codul Muncii le aduce mai mulți bani romanilor dintr-o anumita categorie de angajați, astfel ca munca lor va fi rasplatita cu salarii mai mari, insa trebuie sa indeplineasca anumite condiții.

- Pensionarii din Romania vor primi mai mulți bani! Guvernul a aprobat astazi, 15 februarie, o decizie care le va da pensionarilor dintr-o anumita categorie bani mai mulți. Iata despre cine este vorba și ce trebuie sa faca ca sa ii obțina.

- Vești bune pentru clujence! Din data de 25 ianuarie, iși pot face testari gratuite Babes-Papanicolau și HPV la cabinetele medicale de la parterul Caminului Studențesc Sport XXI. Atunci cand este facut in mod regulat, testul Babeș-Papanicolau este cea mai buna metoda pentru a preveni cancerul de col…

- Veste SPECTACULOASA pentru sute de mii de romani! Persoanele care iși desfașoara activitatea in aceste domenii vor beneficia de o majorare salariala, in anumite condiții. IMPORTANT! Noile sume de bani vor fi acordate in funcție de aceasta evoluție. Citește mai multe AICI – Cine sunt romanii care…