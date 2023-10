Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, Ministrul Proiectelor și Fondurilor Europene, anunța noi vouchere pentru romani. Este vorba despre un program dedicat creșterii eficienței energetice a locuințelor care va include acordarea de vouchere pentru populație, de 25.000 de lei, pentru achiziția de panouri solare, și 25.000 lei…

- Adrian Caciu, ministrul Proiectelor și Fondurilor Europene, a anunțat ca de anul viitor va incepe un nou program dedicat creșterii eficienței energetice a locuințelor. Potrivit ministrului, in cadrul acestui proiect cetațenii romani vor putea incasa pana la 50.000 de lei sub forma de vouchere. Suma…

- Vești bune pentru toti purtatorii de ochelari, vin luna aceasta de la Consult Optic by Iuliana, in Targoviște. Pana la finalul lunii octombrie, cei care au nevoie de ochelari pot beneficia de o reducere de 20% la orice achiziție de lentile, plus un voucher in valoare de 50 de lei. Voucherul poate fi…

- Vești importante pentru mii de romani! Tinerii vor beneficia de noi sume de bani din partea statului roman, daca se afla in aceasta situație. Sumele de bani acordate prin acest mod nu sunt deloc de neglijat, mai ales in actuala situație economica. Vezi mai multe AICI despre cine ar putea beneficia…

- Vești mari pentru o anumita categorie de tineri! Guvernul le va acorda mii de leiSunt vești extraordinare vin de la Guvernul Romaniei pentru mii de tineri! Aceștia vor beneficia de noi sume de bani, daca se afla intr-o anumita situație fericita. Important! Majorarea sumelor de bani in actuala situație…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Este vorba despre tinerii de pana in 35 de ani care doresc sa iși construiasca o locuința. Dupa ce Guvernul a modificat normele metodologice, tinerii care vor sa primeasca teren gratis, de la stat, pentru a-și face casa, o pot face mult mai ușor. Iata…

- Vești senzaționale pentru o categorie de romani! Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța noi vouchere pentru cetatentii Romaniei. Aceasta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Cine sunt persoanele care vor beneficia de bani in plus.

- Guvernul cauta tot felul de soluții pentru reducerea cheltuielilor in aceasta perioada. Acesta propune o serie de masuri pentru reformarea aparatului de stat, intr-un efort de a reduce cheltuielile bugetare. Printre masurile care au fost discutate in cadrul coaliției de guvernare se numara limitarea…