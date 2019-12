Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multi buzoieni se prezinta in audienta la directorul Casei Judetene de Pensii Buzau, o parte dintre cereri referindu-se la obtinerea unor bilete de tratament cu gratuitate. In proportie de 50% cererile lor au fost solutionate favorabil, mare parte prin demersurile pe care conducerea Casei Judetene…

- Pentru anul 2019, a fost repartizat Casei Judetene de Pensii Buzau un numar de 4069 bilete de tratament, structurate pe 18 serii si pentru 24 statiuni, prima serie incepand cu data de 18.03.2019, astfel: – 2287 pentru unitatile care apartin de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale; – 1782 pentru societatile…

- Pensionarii ar putea primi bonuri de masa. Potrivit unui proiect aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, bonurile sunt propuse in schimbul tichetelor de calatorie nefolosite in cursul anului. Peste 4,5 milioane de pensionari aflati in evidentele Casei Nationale de Pensii Publice și ale caselor sectoriale…

- Vești bune pentru pensionari! Vor primi tichete de masa! Care sunt condițiile. Pensionarii care nu folosesc biletele de calatorie cu trenul primite gratuit anual le -ar putea schimba cu tichete de masa, potrivit unui proiect legislativ care urmeaza a fi supus aprobarii in Parlament. Actul normativ vizeaza…

- Vesti bune de la Spitalul "Marie Curie" din Capitala! Medicii straini vor continua sa repare inimile copiilor romani gratuit si in urmatorii 3 ani. Autoritatile au prelungit contractul cu doctorii pana in 2022.

- Chiar daca sezonul estival s-a incheiat, toamna poate fi suficient de ofertanta pentru a petrece un sejur combinat cu tratament. Pensionarii aradeni mai pot obtine bilete de la Casa Judeteana de Pensii (CJP) pentru ultimele doua serii din acest an, care incep la 19 noiembrie, respectiv 3 decembrie…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, suplimentarea listei medicamentelor compensate si gratuite cu 17 molecule noi ce vizeaza, in special, afectiuni din cadrul programelor nationale de sanatate, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, potrivit Agerpres."La propunerea…