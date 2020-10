Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienti care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar. Seful Guvernului a precizat ca va avea discutii, alaturi de ministrul Sanatatii, cu reprezentantii medicilor de familie care s-au declarat nemultumiti…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, spune ca ia in calcul modificarea ordinului actual astfel incat pacienții cu COVID-19, care sunt asimptomatici, sa nu mai ajunga in spital și sa fie supravegheați de catre medicii de familie. Nelu Tataru a fost intrebat astazi daca ia in calcul o decizie privind modificarea…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a remis presei un Protest Public adresat președintelui Klaus Iohannis prin care solicita sa discute cu premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, pentru a schimba actuala conducere a Direcției de Sanatate Publica Vrancea (DSP).…

- Prin noua lege a carantinei si izolarii, responsabilii incearca sa regelementeze situatia celor care sunt depistați pozitiv la noul coronavirus, astfel incat sa nu transmita boala. Din cei care au fost internati pana acum, 1.087 au cerut sa plece acasa desi sunt inca pozitivi. Autoritatile vorbesc despre…