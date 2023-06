Vesti bune pentru mamici! Se schimba modul de calcul al indemnizatiei. Ce valoare va avea indemnizatia minima

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei pentru mame a trecut de Camera Deputaților.Potrivit proiectului de lege, cuantumul minim al indemnizatiei lunare pentru mame nu poate fi mai mic decat 60% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, spune deputatul de Alba, Alin…

- VIDEO Legea Bunului Simț: Facilitați pentru femeile insarcinate și insoțitorii copiilor mai mici de 5 ani. Declarații Alin Ignat Deputatul PNL de Alba, Alin Ignat, a anunțat vineri principalele prevederi cuprinse in ”Legea Bunului Simț”, co-semnata de el și care urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputaților,…

- Se schimba modul de calcul al indemnizației pentru mame. Cat va fi indemnizația minima și care va fi suma maxima Un proiect de lege inițat de mai mulți parlamentari, care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei pentru mamele care au nascut, a trecut de Camera Deputaților. Potrivit proiectului de…

- VIDEO: Se schimba modul de calcul al indemnizației pentru mame. Cat va fi indemnizația minima și care va fi suma maxima Deputatul de Alba, Alin Ignat, a transmis vineri ca un proiect de lege inițat impreuna cu colegii sai din PNL Mara Calista și Florin Alexe, care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei…

- Se schimba modul in care firmele vor putea accesa fonduri europene. Noua procedura va simplifica obținerea finanțarilor Se schimba modul in care se vor accesa fondurile europene, iar motivul este ca guvernanții vor sa simplifice astfel modul prin care banii europeni vor intra in țara. Potentialii beneficiari…

- Inca un amendament pe care l-am inițiat, de aceasta data alaturi de colegul meu Florin Roman, devine litera de lege. Astfel, dupa votul pozitiv de azi, din Camera Deputaților, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in comunele Bistra și Salciua, județul Alba, se pot pensiona cu 2 ani mai repede,…

- O ancheta demarata acum opt ani a scos la iveala modul prin care 15 persoane furau bulgari de aur, chiar și de un kilogram fiecare, din galeriile de la Roșia Montana. Totul a ieșit la iveala dupa ce au fost descoperite mai multe persoane intenționau sa vanda materialul prețios in case de amanet din…

- Comunicat deputatul de Alba, Alin Ignat: Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie – este angajamentul meu ferm ca deputat liberal de Alba și membru al Comisiei de munca din Camera Deputaților. Chiar daca…