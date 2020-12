Vești bune pentru locuitorii acestui oraș! Vor ieși din carantină în prima zi a anului 2021 Vești bune in prima zi a anului 2021 pentru locuitorii acestui oraș, aflat in carantina de mai mult de o luna. Restricția se va ridica. Municipiul Constanța a primit avizul INSP pentru a ieși din carantina in prima zi a anului 2021, la ora 20:00, conform Prefecturii Constanța. Potrivit sursei citate, DSP a facut o analiza de risc și a primit avizul INSP pentru ridicarea carantinei in municipiul Constanța. Carantina va fi ridicata la expirarea termenului legal, respectiv 1 ianuarie ora 20:00. Constanța a intrat in carantina pe 20 noiembrie, restricțiile fiind prelungite de mai multe ori din cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

