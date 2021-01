Vești bune pentru locuitorii acestui oraș! S-au redeschis restaurantele, cafenelele și cinematografele Vești bune pentru locuitorii acestui oraș! Se redeschid restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacole și cele de jocuri de noroc, in limita a 30% din locuri, dupa ce rata de infectare din oraș a ajuns la 2,17 la mie. Este vorba despre județul Sibiu, unde autoritațile au actualizat lista localitaților in funcție de incidența cumulata in ultimele 14 zile. Municipiul Sibiu, oras care a fost in carantina pentru patru saptamani, a ajuns la incidenta cumulata de 2,17 la mie, motiv pentru care ”organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat relaxarea restricțiilor, din tot județul, ca urmare a scaderii incidenței cazurilor de COVID-19 din Argeș sub 3/1000 de locuitori. Restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de jocuri de noroc iși vor…

- De maine, 18 decembrie, ora 8,00, municipiul Piatra-Neamț iese de sub restricțiile impuse de autoritați acum o luna de zile. Restaurantele, teatrul, cinematograful, salile de jocuri de noroc se deschid publicului cu 30% din capacitate. Rata de infectare cu coronavirus a scazut in ultimele doua saptamani,…

- In cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Gorj, din 10 noiembrie 2020, a fost adoptata Hotararea nr. 50. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, in localitatea Turburea (1,88), este mai mare de 1,5 și mai…

- In cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Gorj din 2 noiembrie 2020 a fost adoptata Hotararea nr. 44, prin care, avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, in localitatea Danești (1,54), valoarea indicelui de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Gorj a emis o hotarare prin care a dispus o serie de masuri in doua localitați: Bustuchin (2,35) și Vladimir (1,79), unde incidența cazurilor de COVID este mai mare de 1,5 și mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Masurile sunt dispuse incepand de astazi…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj a emis astazi o hotarare privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in localitațile Breasta și Coșoveni. In aceste localitații incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este cuprinsa intre 1,5 și 3 la mia de locuitori.…

- Cinematografele și insituțiile în care se desfașoare spectacole se vor deschide, dar cu participarea publicului pâna la 30% din capacitatea maxima a spațiului, a anunțat astazi Prefectul Mircea Abrudean. De asemenea, se deschid și restaurantele din cladirile interioare în…