Vești bune pentru legumicultorii ieșeni! Programul Tomata se prelungește! (P) Legumicultorii din zona Tg. Frumos, din tot judetul Iasi, micii fermieri romani au un partener real in ministrul social-democrat al Agriculturii, care le intelege problemele si este receptiv la solicitarile lor. La cererea legumicultorilor din Tg. Frumos, in calitate de reprezentant al iesenilor in Camera Deputatilor, am solicitat ministrului Agriculturii sa prelungeasca perioada de valorificare a productiei din programul "TOMATA", precum si perioada de depunere a documentatiei. Ma bucur sa va anunt ca, intr-un timp scurt, acesta a elaborat deja un proiect de act normativ care prelungeste cele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

