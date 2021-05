Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti se va redeschide pe 14 mai, cu spectacole in patru sali in acelasi timp, a afirmat Ion Caramitru, managerul institutiei. "Teatrul National se redeschide in doua ipostaze: intai, plecand de la programul pilot pe care l-a initiat Ministerul Culturii. Deci, Teatrul National si Opera Nationala sunt nominalizate pentru o initiativa de spectacole pilot, in sensul in care in sala ar putea sa intre spectatori pana la ocuparea tuturor locurilor, dar numai de catre cei vaccinati si, poate, in functie de cum se va aproba norma, si de catre cei care au analizele…