Stiri pe aceeasi tema

- Aprilia Park din Sanatești, Gorj, anunța finalizarea construcției celei mai lungi partii artificiale de ski din regiune. Evenimentul de inaugurare este programat sa aiba loc pe data de 28 octombrie, marcand, astfel, o noua destinație pentru iubitorii sporturilor de iarna. Partia se intinde pe o suprafața…

- In doar cateva zile ar urma sa fie dat in circulație lotul Nusfalau - Suplacu de Barcau, parte din Autostrada Transilvania. Cu aceasta inaugurare Romania va atinge borna de 1.000 km de autostrada aflați in exploatare.

- Vești proaste pentru șoferi: prețul carburanților in benzinariile din Romania a depașit miercuri pragul de 8 lei pe litru, iar scumpirile nu se vor opri aici, intrucat cotația petrolului pe plan mondial este in creștere. In acest peisaj, autoritațile analizeaza daca vor introduce din nou compensarea…

- Vești bune de la stat la inceput de septembrie, dupa ce s-a aflat ca urmeaza a fi date vouchere in valoare de 500 de lei pentru sute de mii de copii din Romania. Banii se acorda intr-o singura tranșa la inceputul anului școlar.

- Razvan Kovacs, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii care au ales sa iși testeze relațiile de iubire in fața telespectatorilor, a avut parte de o adevarata drama dupa ce s-a reintors in Romania. Barbatul s-a filmat intr-un cimitir, la mormantul unui bun prieten de-al sau. Ce mesaj a transmis…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, face primele dezvaluiri despre noua lege a pensiilor: ”Cei care au pensii mici vor beneficia de o creștere”. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat ca noua lege a pensiilor va fi finalizata mai devreme decat era stabilit.…

- Un urs a fost observat, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din nordul municipiului Ploiestiului, populatia fiind avertizata prin intermediului unui mesaj RO-ALERT, anunța Agerpres.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, prezenta animalului a fost semnalata pe strada…

- Europarlamentarul Christian Terhes, despre care George Simion a afirmat ca va deschise lista AUR la alegerile europarlamentare de anul viitor a declarat in cadrul evenimentului de lansare a listei candidatilor pentru PE ca in 2024 alegerea este foarte simpla, prosperitate sau saracie, libertate sau…