- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a terminat primele noua luni ale anului cu un profit net de 3,5 miliarde lei, cu 37% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, potrivit raportului publicat astazi de Fondul Proprietatea, actionar minoritar al companiei.…

- Transportatorul national de gaze naturale Transgaz (simbol TGN) a obtinut in primele noua luni din 2022 un profit net de 273 milioane lei, de peste doua ori mai mare fata de nivelul de 112 milioane lei din perioada similara a anului trecut, la venituri de 1,1 miliarde lei, in crestere cu 16%.…

Asta dupa ce, anul trecut, compania a inregistrat pierderi de aproximativ 1,6 miliarde de lei.Potrivit ultimelor date, reprezentanții complexului estimeaza ca vor incheia anul cu peste 11.000 de salariați, asta dupa ce, intr-o prima varianta a planului de buget, compania ar fi ramas cu puțin peste 9.000

- Gigantul energetic rus Gazprom a inregistrat in primul semestru din 2022 un profit net record, de 2.500 miliarde de ruble (41,75 miliarde de dolari), iar Consiliul sau de Administratie a recomandat distribuirea unor dividende intermediare, transmite Reuters.

- Fondul Proprietatea anunta un profit de 4,13 miliarde de lei pentru primul semestru, in crestere cu 129,28% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti.

Profit record pentru bancile din Romania. In primele sase luni ale anului, sistemul bancar a castigat 4,8 miliarde de lei, in crestere cu 15% fața de 2021.