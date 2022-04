Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va aloca 15 milioane de lei, aproximativ 3 milioane de euro, pentru sustinerea productiei de struguri de masa in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul vrea sa revitalizeze Casa de Comert Agroalimentar „Unirea”, proiectul de suflet al fostului ministru al Agriculturii Petre Daea, cu o alocare de 100 milioane euro, inclusa in Pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Deși s-a aflat de-a lungul timpului in centrul mai multor scandaluri, Casa…

- Vești bune pentru fermierii romani: Ar putea primi subvenții pentru achiziția semințelor de cartofi Vești bune pentru fermierii romani: Ar putea primi subvenții pentru achiziția semințelor de cartofi Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, susține ca analizeaza posibilitatea de…

- Anul trecut, in zona filialei teritoriale de imbunatațiri funciare Prahova au fost contractate doar 6.615,17 hectare V. Stoica Este tot mai evidenta importanța irigațiilor in contextul actual, in care o criza alimentara pare tot mai probabila. In Romania, potrivit datelor oficiale, exista o suprafața…

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania fiind de 84,81 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii…

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania fiind de 84,81 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- Vin vești bune de la Guvernul Romaniei pentru sute de mii de romani! Acești angajați ar putea beneficia de noi sume de bani. Extrem de IMPORTANT! Sprijinul financiar va putea fi folosit doar in scopul pentru care a fost dat de catre instituțiile statului. Citește mai multe AICI și vezi cine poate…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca au fost aprobate, in sedinta de Guvern de miercuri, doua acte normative ce instituie o serie de masuri de sustinere financiara a legumicultorilor, pentru anul 2022.