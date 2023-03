Vești bune pentru fanii lui AC Milan. Olivier Giroud și-a prelungit contractul cu rossonerii Atacantul francez Olivier Giroud isi va prelungi cu un an contractul cu echipa de fotbal AC Milan, pana in vara anului 2024, informeaza Sky Sport Italia, citata de Agerpres . Potrivit sursei citate, reprezentantii lui Giroud au ajuns la un acord in acest sens cu conducerea clubului AC Milan, iar fotbalistul francez urmeaza sa incaseze un salariu de 3,8 milioane de euro pe an, fara bonusuri incluse. Noul contact urmeaza sa fie oficializat in zilele urmatoare. In sezonul trecut, Giroud a marcat 11 goluri in 29 de partide din Serie A, ajutand-o pe AC Milan sa cucereasca titlul de campioana a Italiei.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

