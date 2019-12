Vești bune pentru familiile cu copii: Tichetele de grădiniță au valoare dublă Proiectul de lege care vizeaza cresterea cuantumului tichetelor de gradinita de la 50 la 100 de lei a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor. Proiectul, initiat de catre 53 de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, minoritati si neafiliati, modifica Legea nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.



"Este vorba de o initiativa care introduce trei noutati fata de forma in vigoare a legii. Pe de o parte, este vorba de cresterea cuantumului acestor tichete…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

