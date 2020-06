Stiri pe aceeasi tema

- MEC a decis data sesiunilor speciale pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Absolventii de gimnaziu si de liceu care la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat vor avea temperatura peste maximul admis, vor fi in izolare sau carantina din cauza epidemiei de COVID-19, precum si cei care nu vor participa…

- In contextul epidemiologic actual, Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a aprobat ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Naționala și Bacalaureat pentru absolvenții care nu vor putea participa la prima sesiune, in vederea asigurarii egalitații de șanse. La aceste sesiuni…

- Sesiunea speciala a examenului de Evaluare Naționala va incepe pe 29 iunie, iar cea a Bacalaureatului pe 6 iulie, prevede calendarul aprobat de ministrul Educației. Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a aprobat, in contextul epidemiologic actual, ordinul privind organizarea sesiunilor…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a semnat, marti, Ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de evaluare nationala si bacalaureat pentru absolventii care nu vor putea participa la prima sesiune, in vederea asigurarii egalitatii de sanse.

- "Metodologia de Bacalaureat prevede posibilitatea de a susține examenul in condiții speciale. Pentru Evaluarea Naționala nu exista posibilitatea aceasta. Condiții speciale inseamna ca pot da examenul in spital sau la domiciliu, cu o comisie speciala. E o masura care s-a aplicat și in anii trecuți”,…

- "In sala de clasa, vreau sa-i asigur pe parinti, ca se va realiza dezinfectarea si igienizarea, bancile vor fi igienizate, la fel si scaunele. Se va realiza in fiecare zi dezinfectie si igienizare. Cu o ora inainte de a patrunde elevul in sala de curs se va realiza aerisirea acelei sali, iar dupa…

- STARE DE URGENTA. "Specialiștii au evaluat mai multe scenarii care țin seama de situația imbolnavirii cetațenilor cu coronavirus. Așteptam sa vedem care sunt deciziile Comitetului pentru situații speciale de urgența și, in funcție de ce ni se comunica, vom face publice scenariile. Preconizam sa incepem…

- Ministrul Educației, Monica Anisie , a anunțat ca probele scrise ale examenului Evaluarii Naționale și a Bacalaureatului ar putea fi organizate in luna iulie, iar subiectele nu vor cuprinde programa aferenta semestrului al doilea. Data examenelor depinde de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania,…