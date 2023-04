Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care acesta este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu,…

- NOROCOȘI… Mihai Chirica, actualul primar al Iașului, precum și Gheorghe Nechita, fost edil șef al munipiului capitala a Moldovei, plus alți funcționari publici din Dosarul „Skoda”, au fost norocoși la instanța barladeana! A intervenit prescripția faptei, astfel ca dosarul s-a inchis! Magistrații Judecatoriei…