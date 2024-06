Stiri pe aceeasi tema

- BPA este o substanța chimica industriala pe care oamenii de știința au asociat-o cu perturbarea hormonala și riscul de diabet. Sticlele de apa și recipientele alimentare din plastic pot infiltra BPA in ceea ce mancați și beți. Un nou studiu a descoperit ca acesta poate fi riscant la niveluri considerate…

- Vești bune pentru persoanele care sufera de sindromul picioarelor neliștite. Oamenii de știința au facut noi descoperiri care pot ajuta la identificarea celor cu risc crescut dar și in crearea unor noi tratamente.

- Incalzirea globala cauzata de activitatea umana a atins un „ritm fara precedent”, potrivit unui studiu publicat miercuri in Earth System Science Data. Cercetatorii avertizeaza ca fereastra pentru limitarea cresterii temperaturii la 1,5°C este deja aproape inchisa. Totuși, ei vad și un motiv de optimism:…

- Consumul de alcool urmat de somn in timpul unui zbor lung ar putea provoca probleme cardiace. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetatorii germani. Ei recomanda introducerea de restricții privind consumul baturilor alcoolice la bordul avioanelor, scrie Mediafax.Oamenii de știința germani…

- Egiptenii antici incercau sa inteleaga si sa trateze cancerul in urma cu mai bine de 4.000 de ani, sunt de parere oamenii de stiinta. Cercetatorii au descoperit dovezi ale unor taieturi realizate la nivelul craniului, in jurul unei leziuni de mari dimensiuni, cauzata, cred oamenii de stiinta, de un…

- Cercetatorii de la Universitatea Stanford din California au demonstrat pentru prima oara in toamna anului trecut ca EBC-46, extras din plante, poate fi sintetizat. Inițial, s-a crezut ca, avand in vedere structura sa complexa, compusul chimic nu poate fi sintetizat in laborator, scrie doctorulzilei.ro. Lumea…

- O echipa internaționala de cercetatori a desfașurat un studiu și a descoperit ca adulții cu varste cuprinse intre 51 și 75 de ani care nu pot sa se echilibreze pe un picior timp de zece secunde au un risc de deces cu 84% mai mare decat colegii lor care pot sa iși pastreze echilibrul.Peste 1.700 de brazilieni…

