Vesti bune pentru detinerile de 1 mld. lei din portofoliul Fondul Proprietatea: Salrom si Aeroporturi Bucuresti anunta profit in crestere si mai multi pasageri in S1

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala a Sarii, singurul producator de sare din Romania, a inregistrat in primul semestru al anului o cifra de afaceri de 186 milioane lei, in crestere cu 8%, in timp ce profitul brut s-a majorat cu 10%, la aproape 60 milioane lei. Continuarea pe ZFCorporate …

- Peste 505 curse aeriene au decolat din Romania, in primul semestru al acestui an, cu intarzieri mai mari de trei ore, peste 50.000 de pasageri fiind afectati, conform datelor AirHelp, citat de Agerpres. In aceeasi perioada a anului 2017, numarul ...

- EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo Car pe piata autohtona, anunta rezultate in vanzari peste media de crestere a pietei auto. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile la…

- Grupul Alro a inregistrat, in primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, in crestere cu aproape 39% fata de aceeasi perioada din 2017, cand a raportat 90 de milioane de lei.

- In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, Societatea Nationala Nuclearelectrica a obtinut un profit net de 189.997 mii lei in crestere cu 51,7 fata de perioada similara a anului trecut. Potrivit unei informari a SN Nuclearelectrica transmise catre Bursa de Valori Bucuresti, rezultatul din exploatare…

- Românii primesc noi vești proaste, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a României, care arata ca indicele Robor la trei luni a crescut la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014.Robor la trei luni este indicatorul principal în functie de care se calculeaza…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a inregistrat anul trecut un profit net de 74,29 milioane lei, de 2,5 ori mai mare decat in anul anterior, la o productie de 2,34 milioane de tone de sare, a anuntat vineri compania. Despre Salrom, Victor Ponta a spus…