Veşti bune pentru datornicii la bănci. Băncile încep să şteargă datoriile clienţilor Conform documentului, un consumator din Bucuresti a obtinut stergerea unei datorii de 298.000 de lei (aproximativ 62.000 euro) in urma negocierii cu banca, intermediata de CSALB, scrie capital.ro. In acest caz, banca a acceptat stergerea intregii datorii pe care consumatorul o mai avea de achitat. Acelasi lucru s-a intamplat si intr-un alt caz social, din Oradea, pentru care aceeasi banca a sters suma de 51.930 franci elvetieni. Ambele cazuri depasesc precedentul record valoric inregistrat la CSALB. Acesta era de 44.600 de euro, inregistrat in aprilie 2019, in cazul unui consumator din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

