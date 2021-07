Vești bune pentru creatorii de conținut pe TikTok Vești bune pentru creatorii de conținut de pe TikTok. Clipurile vor avea o durata mai lunga. In același timp, este vorba și despre o monetizare mai eficienta, caci in trei minute pot intra mai multe reclame. Tik Tok a inceput sa ridice limita clipurilor care pot fi postate, de la un minut la trei minute, spre mulțumirea celor care iși doresc sa aiba mai mult timp pentru a-și arata creativitatea online. In urmatoarele saptamani, toti utilizatori retelei sociale vor putea publica filmulețe de pana la trei minute, funcție testata de companie inca din decembrie 2020. Decizia de a mari timpul unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

