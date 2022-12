Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani! Primesc vouchere pentru plata facturilor la energie, iar aceasta suma care le va fi virata, o vor putea folosi pana la finalul anului 2023. Cand vor intra banii pe card și cum se va face plata.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca supune consultarii publice proiectul regulamentului de furnizare a energiei electrice pentru clientii finali. In document apare formula de client activ, dar și posibilitatea de esalonarea la plata a facturii, la cerere.…

- Teama de prețurile mari pentru energia electrica i-a impins pe mulți oameni sa caute furnizori cu prețuri mici. Hidroelectrica este unul dintre aceștia, cu un preț de 0,25 lei pe kilowat, dar acum nu mai face fața cererii. Producatorul de energie hidro a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca a modificat…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a amendat mai multi furnizorii de energie electrica pentru emiterea cu intarziere a facturilor.Furnizorii de energie electrica au fost amendati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 380.000 de lei, pentru emiterea…

- Electrica Furnizare sustine, intr-un raspuns transmis sefului Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Munteni, Ion Iordachescu si publicat de acesta din urma pe internet, ca, in urma schimbarilor legislative din domeniu, compania a blocat in mod repetat procesul de facturare…

- Furnizorii de energie vor emite cu intarziere facturile aferente consumului din luna septembrie ca urmare a adaptarii softurilor la noile reglementari, anunța Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie