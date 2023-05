Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie, cetațenii nu vor mai plati taxa de pod de la Fetesti, auntul a fost facut ieri de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Taxa va fi suspendata pana la finalizarea lucrarilor la podul peste bratul Borcea. Decizia de a suspenda taxa vine sa mai calmeze nervii soferilor care sunt obligati…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca taxa de la Fetesti va fi suspendata pana la finalizarea lucrarilor la podul peste bratul Borcea, precizand ca cestea ar putea fi incheiate pana la inceputul lunii august. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta ca doreste suspendarea acestei taxe deoarece circulatia in zona respectiva va crea un disconfort. “Impreuna cu domnul Pistol, avand totusi o perioada in care intram in zona estivala, avand in vedere ca exista aceste…

- Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca vineri a fost postat in SEAP anuntul pentru contractul de finalizare a lucrarilor pentru Tronsonul 1 cu o lungime de 17,7 km din drumul expres Craiova-Pitesti. „Vesti bune pentru Drumul Expres Craiova – Pitesti! Astazi a fost postat in SEAP anuntul…

- „Vesti bune pentru Drumul Expres Craiova – Pitesti! Astazi a fost postat in SEAP anuntul pentru contractul de finalizare a lucrarilor pentru Tronsonul 1 cu o lungime de 17,7 km. Data limita pentru depunerea ofertelor este 04.05.2023. Iar valoarea estimata a contractului este de 544,13 milioane de lei…

- Romania a luat o decizie total opusa intențiilor exprimate pana in prezent in cazul lucrarilor de dragare facute de Ucraina pe canalul Bistroe. La aproape doua saptamani de la izbucnirea scandalului Bistroe, Romania cere amanarea masuratorilor de verificare al Bistroe, potrivit surselor Realitatea PLUS.Dupa…

- Catalin Urtoi, consilierul onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca autostrada A7 Ploiesti-Pascani va fi finalizata in anul 2025, cu un an mai devreme decat este prevazut in PNRR, in timp ce autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures va fi gata pana in anul 2030. Fii…