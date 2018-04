Veşti bune pentru călători: CFR anunţă suplimentarea trenurilor spre Litoral şi Valea Prahovei pentru minivacanţa de 1 Mai Trenurile catre cele mai solicitate destinatii pentru minivancata de 1 Mai, respectiv spre Litoral si Valea Prahovei, vor fi suplimentate cu vagoane, a anuntat, miercuri, CFR Calatori.



Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de CFR Calatori, in perioada 27 aprilie - 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii, in special cele spre Litoral si Valea Prahovei si vor fi asigurate legaturi cu principalele judete din tara.



„In plus, fata de trenurile existente in graficele de circulatie, vor fi asigurate legaturi cu trenuri… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

