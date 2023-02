Vești bune pentru bunici. Dacă stau cu nepoții ar putea primi bani de la stat Bunicii care stau cu nepoții ar putea primi bani din partea statului, chiar daca acum sunt babysitteri gratuit. Suma de bani lunara este de 1500 de lei. Proiectul de lege care le-ar permite bunicilor sa fie babysitteri cu acte in regula s-a aflat astazi pe ordinea de zi a Comisiei pentru Munca. Totuși, o decizie in acest sens a fost amanata. Mai mult, proiectul legislativ pare sa aiba susținere din mai multe partide, fie ca vorbim despre UDMR, PNL sau PSD. Toți vor sa il aprobe pentru ca, in momentul de fața, Romania se confrunta cu o scadere a natalitații, pentru ca parinții nu mai au cu cine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

