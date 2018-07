Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Primarului General, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat joi proiectul de hotarare privind acordul de principiu pentru demararea proiectului WI-FI gratuit in Bucuresti”. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva. Au votat pentru…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Primaria Municipiului Bucuresti acorda stimulente pentru persoanele varstnice, cu venituri mici, care au nevoie de ochelari La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat astazi proiectul de hotarare “Lumina ochilor cea mai importanta. Ochelari…

- Vesti excelente pentru bucuresteni. Proiectul "Wi-fi gratuit in Bucuresti" a fost aprobat. Astfel, locuitorii Capitalei vor putea avea acces la internet oriunde s-ar afla. Autoritatile au luat aceasta decizie pentru a veni in sprijinul cetatenilor.

- "PNL, la 25%, in București. Procentul, confirmat in doua sondaje diferite, este munca de doi ani a echipei pe care o conduc la PNL București. Datele din sondajul CURS privind creșterea PNL la 25% in București confirma cercetarea efectuata de PNL in Capitala in aceasta primavara, in luna aprilie.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul Diasporei de pe data de 10 august, la care organizatorii au anuntat prezenta a unui milion de persoane. Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din jurul Pietei Victoriei din Capitala.

- "Sunt acuzat, in mod fals, ca nu am pozitii impotriva PSD. Raspund si dau exemplu de pozitii anti-PSD in ultimii doi ani, dintre care o propunere de suspendare a primarului Firea, si sunt acuzat ca este prea putin. Aduc aminte ca de doi ani ma opun administratiei PSD-Firea si doamna Firea m-a dat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…