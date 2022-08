Vești bune pentru bucureșteni. Scad timpii de așteptare în stațiile de metrou. Au fost introduse trenuri suplimentare Incepand de marți, scad timpii de așteptare in stațiile de metrou, anunța Metrorex, dupa ce au fost introduse in circulație șase trenuri suplimentare. Metrorex a anuntat ca, in urma discutiilor purtate cu Alstom, compania care asigura mentenanta la metroul bucurestean, si a platii unor facturi pentru prestatii de mentenanta aferente anului 2022, s-a dispus introducerea […] The post Vești bune pentru bucureșteni. Scad timpii de așteptare in stațiile de metrou. Au fost introduse trenuri suplimentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O agenție de turism din Ucraina organizeaza tururi turistice in orașele bombardate, banii fiind donați refugiaților, conform CNN Travel. Chiar daca Ucraina este inchisa pentru turiști, agenția ar fi reușit sa vanda deja bilete, chiar și unor cetațeni americani, conform jurnaliștilor. „Porniți chiar…

- Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau. Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani, iar momentul…

- Cresterea timpilor de asteptare in statii este determinata de diminuarea serviciilor de mentenanta si salubritate prestate de Alstom, cu care Metrorex are un contract in vigoare, numarul trenurilor aflate in circulatie fiind cu 38% mai mic decat in mod normal, a transmis Metrorex. Metrorex anunta ca…

- Metrorex a anunțat, joi, intr-un comunicat de presa ca intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele se menține la circa 10 – 14 minute. Creșterea perioadei de așteptare in stații este pusa pe seama intarzierilor la plata catre Alstom, compania care asigura mentenanța ramelor…

- Ministrul Transporturilor anunța schimbari radicale la conducerea Metrorex. Sorin Grindeanu a declarat ca pana la finalul acestui an compania va avea atat un nou director general, cat și un nou Consiliu de Administrație. Grindeanu acuza ca aceștia sunt raspunzatori pentru numarul tot mai mic de garnituri…

- Vești neplacute pentru bucureștenii care folosesc metroul. Trenurile vor avea intarzieri din ce in ce mai mari, din cauza ca unele dintre garnituri vor fi retrase din circulație. Cauza este oprirea serviciilor de mentenanța pentru 39 de trenuri, din cauza datoriilor Metrorex. Reprezentanții companiei…

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta și 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este…

- Panica la metrou marți dimineața. O garnitura de metrou ar fi luat foc intre stația Piața Romana și Piața Universitații din Capitala. ISU a activat planul roșu de intervenție, iar calatorii sunt evacuați. In urma informațiilor furnizate de dispeceratul Metrorex, este vorba de un incendiu produs la o…