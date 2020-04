Vești bune pentru Bistrița-Năsăud: niciun caz nou de CoVid-19 și nici decese! A crescut numărul vindecărilor Vești bune! Bistrița-Nasaud nu a inregistrat niciun caz nou de infectare cu CoVid-19 și nici decese, in ultimele 24 de ore. In schimb a crescut numarul cazurilor vindecate la 17. De asemenea, a scazut și numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu, cu peste 100. La nivel național, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 6.300, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate alte 310 de noi cazuri de imbolnavire. Potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 12.04.2020, este… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

