Vești bune pentru angajații români de la 1 ianuarie. Statul dă zile libere în plus de anul viitor Vești excelente pentru toți angajații romani! Se intampla chiar de la 1 ianuarie 2022. Statul roman acorda zile libere in plus de anul viitor. In contextul unei perioade dificile, marcata de criza Covid, majorarea prețurilor la curent și gaze naturale, anunțul venit in urma cu puțin timp este cea mai buna veste. Anunț major pentru […] The post Vești bune pentru angajații romani de la 1 ianuarie. Statul da zile libere in plus de anul viitor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

