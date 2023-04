In a doua jumatate a lunii aprilie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de patru zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Pastelui. Astfel, ziua de 14 aprilie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Vinerea Mare, ziua de 16 aprilie este sarbatorit Pastele Ortodox va […] The post Vești bune pentru angajați. Urmeaza patru zile de vacanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .