Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, marți, o propunere legislativa care schimba Codul Muncii in sensul ca salariul minim va ajunge la o valoare de 60% din salariul mediu in anul 2025 astfel: „Raportul dintre salariul de baza minim brut pe tara si salariul mediu brut pe economic va creste in transe anuale…

- Șase angajați ai Ambulanței Brad, din județul Hunedoara, sunt infectați cu COVID-19, in timp ce alți cinci așteapta rezultatele testelor in cursul zilei de sambata. Cinci dintre ei s-au imbolnavit de la un coleg care prezenta simptome specifice noului coronavirus. The post Alerta: Șase angajați ai unui…

- Todome, o companie cu tradiție in domeniul fierului forjat, existenta pe piața din Oltenia inca din 2009, iși marește echipa. Intr-o perioada dificila din punct de vedere economic, in care pandemia de coronavirus trimite milioane de oameni in șomaj, anunțul companiei Todome este o gura de aer proaspat.…

- „Making the Shift: Embedding a Digital Culture in Business Services’ companies” a fost tema evenimentului organizat, joi, de Asociația Business Service Leaders, la Cluj-Napoca. Teme actuale precum schimbarile produse de digitalizare în cultura organizaționala, impactul automatizarii…

- Noi cercetari rastoarna credintele populare despre mastile sanitare, in contextul coronavirusului. Desi acestea ar trebui sa ne protejeze, se pare ca... The post Maștile sanitare, pericol pentru cetațenii sanatoși. Profesor de medicina, semnal de alarma: Crește riscul appeared first on Renasterea banateana…

- Salariul minim pe economie ar putea crește incepand din 2021. Legiuitorii vor sa majoreze salariul minim pe economie, astfel incat... The post Propunere legislativa: Salariul minim brut pe economie crește. Care este valoarea finala appeared first on Renasterea banateana .

- ASTEPTARE… Salariul minim ar putea creste cu 1.000 de lei, cu o singura conditie, si anume ca masura sa fie corelata cu cea a salariului mediu brut, conform unei propuneri aflate in dezbatere in Senat. Potrivit propunerii legislative, salariul minim brut ar putea creste in mai multe transe, de la inceputul…

- Mai multi deputati PSD au depus un proiect prin care salariul minim va fi majorat treptat in fiecare an, astfel incat sa ajunga la 60% din salariul mediu brut pe economie, pana la finele anului 2024. Propunerea vine in contexul in care Bruxelles-ul a demarat dezbateri cu privire la stabilirea unui salariu…