- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul…

- Deputatii PNL Gabriel Andronache si Daniel Gheorghe si liderul deputatilor PSD Alfred Simonis au depus la Senat un proiect de lege care prevede ca, in cazul in care zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun cu zilele de sambata si duminica, atunci liberele sunt acordate in urmatoarele…