Stiri pe aceeasi tema

- Venitul pentru care se achita contributia de asigurari sociale trebuie sa fie cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incheierii contractului de asigurare.Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor…

- Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31 decembrie…

- Pensii 2023: Guvernul vrea sa prelungeasca termenul pentru cumpararea vechimii in munca pana la finalul anului viitor Pensii 2023: Guvernul vrea sa prelungeasca termenul pentru cumpararea vechimii in munca pana la finalul anului viitor Guvernul vrea sa prelungeasca perioada in care romanii isi pot cumpara…

- Guvernul vrea sa prelungeasca perioada in care romanii isi pot cumpara vechime in munca. O ordonanta elaborata de Ministerul Muncii si aflata in dezbatere publica prelungeste acest termen pana la data de 31 decembrie 2024.

- Guvernul ar putea prelungi pana la finalul anului viitor termenul pana la care romanii pot sa isi cumpere vechime in munca pentru pensia de stat, potrivit unui proiect pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii, potrivit Radio Romania Actualitați. Plata contributiei de asigurari sociale…

- Mecanismul actual de cumparare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu inca un an, conform unui proiect de ordonanța pus in dezbatere publica la Ministerul Muncii. Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibila pana in 31 decembrie 2024. Mecanismul asigura acoperirea…

- Pensii 2023: Mecanismul de cumparare a vechimii in munca va fi PRELUNGIT Pensii 2023: Mecanismul de cumparare a vechimii in munca va fi PRELUNGIT Conform proiectului de OUG lansat, vineri, in dezbatere la Ministerul Muncii, mecanismul de cumparare a vechimii pentru pensie va fi prelungit pana in 31…

- Guvernul cauta tot felul de soluții pentru reducerea cheltuielilor in aceasta perioada. Acesta propune o serie de masuri pentru reformarea aparatului de stat, intr-un efort de a reduce cheltuielile bugetare. Printre masurile care au fost discutate in cadrul coaliției de guvernare se numara limitarea…