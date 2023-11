Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru mamele minore din Romania. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a implementat un nou program prin care tinerele care au nascut inainte de 18 ani, vor primi o bursa lunara in valoare de 700 de lei, daca vor frecventa cursurile la școala.

- Vești bune pentru elevii din Romania! Incepand de anul acesta, elevii vor primi lunar cate 450 de lei. Ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a se bucura de acest ajutor din partea statului și cand vor intra in posesia banilor. Atenție, este vorba despre elevii de liceu și gimnaziu. Bani de la…

- Nuclearelectrica a semnat o scrisoare de intentie cu Fondul de Investitii "Initiativa celor Trei Mari", pentru a explora o potentiala colaborare in sectorul productiei de energie regenerabila din Romania, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa.

- Horoscopul zilei de 1 septembrie 2023. Peștii primesc vești buneHoroscopul zilei de 1 septembrie 2023 aduce vești bune pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Aceștia se vor bucura de energie pe care o primesc de la astre și vor incerca sa faca schimbari in viața lor de zi cu ei. Este o perioada…

- Agricultorii se confrunta cu probleme reale in aceasta perioada din cauza condițiilor meteo. Acest lucru ar putea sa afecteze și prețul legumelor, iar cei mai afectați vor fi cartofii. Aceștia ar putea sa ajunga sa coste mult mai mult ca pana in prezent.

- Uniunea Europeana a ars mai puțini combustibili fosili pentru a produce electricitate in prima jumatate a anului. Mai multe țari au doborat recorduri pentru cota de energie care provine din surse regenerabile, cu Grecia și Romania care au trecut pentru prima data de 50%, arata un studiu citat de The…

- Vesti bune pentru tinerii din Romania. Guvernul a imbunanatit o lege prin care romanii cu varsta maxima de 35 ani pot obtine terenuri gratis de la stat ca sa-si faca o casa. Legea exista si inainte, dar acum Guvernul a modificat-o. Ce conditii trebuie sa indeplinesti? Pot cere un teren (o singura data)…

- Vești bune pentru romani! Mai multe categorii de angajați se vor bucura de un salariu mai mare. Mai exact, primesc cel mult 1000 de lei in plus lunar din partea angajatorilor. Vezi cand se aplica noua decizie și pentru cine este valabila, dar și cat se cuvine fiecaruia cand intra in vigoare legea. Salarii…