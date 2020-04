Vesti bune pentru agricultori! Pe timpul stării de urgentă și 6 luni după, nu vor plăti apa pentru irigații Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru completarea articolului 9 din Legea apelor 107/1996, potrivit careia in irigatii, pe perioada starii de urgenta si 6 luni dupa aceea, apele subterane, apele curgatoare si apa din unele lacuri de acumulare pot fi folosite, fara plata contributiei specifice de gospodarire a apelor. Senatorii au votat telefonic, pentru acest act normativ exprimandu-se in unanimitate in favoarea lui (130 voturi "pentru"), potrivit Agerpres.ro. Citește și: Reținuta pentru 24 de ore in trecut, a ajuns acum, in plina stare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau de asediu, prevede Legea educatiei nationale 1/2011 modificata, miercuri, de Senat, in calitate de Camera decizionala, in sedinta de plen desfasurata in sistem de audioconferinta,…

- Invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau de asediu, prevede Legea educatiei nationale 1 2011 modificata, miercuri, de Senat, in calitate de Camera decizionala, in sedinta de plen desfasurata in sistem de audioconferinta,…

- Ministerul Justiției a inițiat un proiect de Ordonanța de Urgența care sa faciliteze organizarea și desfașurarea adunarilor generale ale asociaților la distanța, pe perioada starii de urgenta. Proiectul de OUG privind modificarea Legii societaților comerciale a fost pus in dezbatere publica.„Am…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor…

- Senatul a modificat regulamentul de functionare, astfel incat sa poata lucra online pe timpul starii de urgenta. Alesii PNL s-au abtinut de la vot si vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modul in care a fost luata aceasta decizie."Vom sesiza Curta Constitutionala sa verifice daca…

- Pe perioada starilor de urgenta va fi permisa adoptarea, modificarea sau abrogarea legilor organice si a legislatiei electorale. Parlamentul a votat astazi, cu 74 de voturi, la propunerea Guvernului, excluderea restrictiilor respective din Legea privind regimul starii de urgenta, de asediu si de razboi,…

- In conformitate cu anunțul public facut de Președintele Romaniei, urmeaza a se declara starea de urgența in baza prevederilor OUG nr.1/1999 aprobata prin Legea nr. 453/2004, așa cum a fost modificata și completata prin Legea nr. 164/2019, in contextul epidemiei COVID-19 Coronavirus. Amintim in context…