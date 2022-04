Stiri pe aceeasi tema

- Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022.

- Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Cultivatorii de cartofi ar putea putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei, se arata intr-un proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Vești proaste pentru unele zodii din horoscop. Unii nativi vor avea parte de pierderi mari pe plan financiar și vor avea cheltuieli uriașe de Paște. Cei care se bucura de afaceri, unele proiecte in aceasta perioada nu vor fi tocmai reușite. Iata care sunt zodiile are sunt la un pas sa piarda tot!

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va aloca 15 milioane de lei, aproximativ 3 milioane de euro, pentru sustinerea productiei de struguri de masa in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…

- Schema de sprijin pentru plata facturilor la energie intra in vigoare de maine! De maine intra in vigoare noua schema de sprijin pentru plata facturilor la energie. Romanii vor beneficia de preturi plafonate, iar limitele de consum in care consumatorii trebuie sa se incadreze pentru a primi compensatii…