Vești bune pentru acești români! Pensiile lor vor ajunge în cont în curând Intr-o postare pe pagina personala de facebook, Violeta Alexandru susține ca deciziile restante pentru pensiile comunitare Italia avanseaza. Potrivit ministrului Muncii, numarul de dosare este extrem de mare, insa aceasta a promis ca nu va renunța pana ce problema nu va fi soluționata. „Avansam și cu privire la deciziile restante pentru pensii comunitare Italia. Adevarat, iferența de implicare intre autoritațile din Italia și cele din Spania. Și numarul de dosare mult mai mare pe Italia dar și dialogul mai complicat. Nici nu ma gandesc sa renunț. Trebuie sa recuperam mii de dosare nelucrate la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

