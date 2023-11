Veşti bune pentru aceşti angajaţi. Statul îi obligă pe patroni să crească salariul. Vezi dacă şi tu eşti pe listă! Legea salarizarii 2024 ii obliga pe patroni sa mareasca salariile pentru o categorie de angajati. Masura trebuie implementata chiar de la 1 ianuarie 2024. Angajatorii nu mai pot amana momentul, tocmai din cauza ca legea ii obliga. Salarii marite pentru angajatii mai vechi de 2 ani Angajații cu cel puțin 2 ani de vechime nu […] The post Vesti bune pentru acesti angajati. Statul ii obliga pe patroni sa creasca salariul. Vezi daca si tu esti pe lista! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

