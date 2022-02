Vesti bune pentru 22 de familii afectate de incendiul blocului de pe strada Grindeanu

Stiri pe aceeasi tema

- In prag de sarbatori, mai multe apartamente dintr un bloc situat pe strada Nicolae Grindeanu din Constanta au fost avariate de incendiu, fum si apa folosita de catre pompieri.La mai putin de 10 zile pana la Craciun, oamenii au iesit, speriati, doar cu ce aveau pe ei, in pijamale si cu o geaca pusa in…

- Mai multe locuințe improvizate din municipiul Constanta s-au facut scrum joi, 2 decembrie, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare. Cinci familii au fost evacuate, iar o persoana a fost ranita și transportata de urgența, in stare de inconstiența, la spital, potrivit site-ului local Replica Online.Incendiul…