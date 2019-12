Vești bune pentru 2020 de la Wiz Air – două noi destinații cerute de români și mai multe zboruri pe relațiile solcitate Wizz Air aduce o noua aeronava Airbus A321 la București, care va intra in flota Wizz in iulie 2020. In acest fel, flota companiei la baza din capitala Romaniei ajunge la 13 aeronave “Cu aceasta noua aeronava, numarul aparatelor de zbor alocate de Wizz Air bazelor sale din Romania va crește la 30 in 2020, iar numarul de angajați va ajunge la 1.100. Compania ofera acum 152 de rute spre 20 de țari, de pe 10 aeroporturi locale și de curand a aniversat 50 de milioane de pasageri transportați din Romania și 20 de milioane de pasageri din București, ambii pasageri norocoși primind vouchere in valoare… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

