In ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces la pacienti cu COVID-19, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. „In intervalul 15 mai 2022 (10,00) – 16 mai 2022 (10,00) nu a fost raportat niciun deces”, a precizat sursa citata. Pana in prezent, 65.612 persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 au decedat in Romania. București și Timiș au cele mai multe cazuri de Covid Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 98 si in judetul Timis – 20, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. Conform ultimei raportari, nu exista cazuri noi in judetele Alba,…