Vești bune la Rapid - Cristi Săpunaru a anunțat că se întoarce 'acasă' Fostul internațional Cristi Sapunaru, devenit liber de contract, ar putea reveni la Rapid București, echipa sa de suflet. Fundașul s-a desparțit oficial de Kayserispor și va semna cu Rapid, noteaza gsp.ro. „Salutari familiei Kayserispor. Este timpul sa ne luam ramas bun, dar nu va voi uita niciodata. Au fost niste ani minunati, plini de pasiune si daruire, in care am incercat sa ofer tot ce este mai bun din mine pentru acest club! Vreau sa va multumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-ati oferit atat echipei, cat si mie. Este un moment dificil, mai ales ca vorbim despre o despartire,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

