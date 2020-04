Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe studii verifica posibile efecte de protectie fata de covid-19 ale unui vaccin impotriva tuberculozei, in contextul in care dezvoltarea unui vaccin impotriva SARS CoV-2 urmeaza sa dureze inca luni de zile, relateaza AFP.”Stim de zeci de ani ca BCG are efecte benefice nespecifice”,…

- Vești importante despre starea de sanatate a senatorului PNL Vergil Chițac, care a fost diagnosticat cu coronavirus in urma cu cateva sapatamani. La distanța de cateva zile de la diagnostic, fiica acestuia anunța ca tatal ei a fost internat la ATI. Acum, Chițac se simte bine și a fost externat.Citește…

- Preturile la energie electrica, termica, gaze naturale, apa, carburanti, nu mai pot fi majorate, a anuntat ministrul de Interne Marcel Vela, acesta precizand ca preturile pot chiar sa scada."In perioada starii de urgenta preturile la energie electrica si termica, gaze naturale, alimentare cu apa, salubritate…

- Creste numarul cetatenilor care au castig de cauza in procesele intentate unitatilor bancare de la care au contractat diverse credite. Judecatorii din circumscriptia Curtii de Apel Constanta au dat dreptate cetatenilor in detrimentul bancilor, considerand neconforme conditiile contractuale. In continuare,…

- Ziua de 25 Martie se incheie cu o veste proasta pentru nemțeni: un barbat de 62 de ani, dus la Iași de la Piatra Neamț pe data de 21, a decedat! El mai suferea și de ciroza. (M.N.) The post Coronvirus: Vesti proaste: inca un deces in Neamț! appeared first on Stiri Neamt .

- Pana in aceasta dimineața, la ora 10, conform datelor oficiale, au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Nasaud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste…

- Vești bune de la INS. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in ianuarie pana la 3,6%. Scaderea este una semnificativa, ținand cont ca in decembrie 2019 inflația urca la 4,04%. Modificarea vine in conditiile in care pretul combustibililor, care…

- Ziarul Unirea Scadere a cotației ROBOR la acest inceput de an. Cifre noi publicate de Banca Naționala a Romaniei Vești bune pentru romanii care au credite la banca. Ultimele date publicate de BNR arata o scadere a indicelui ROBOR. Indicele la 3 luni a scazut joi la 3,17% pe an, de la 3,18% pe an, conform…