Vești bune: începe distribuirea pensiilor. Cât a crescut punctul de pensie Distribuirea pensiilor va incepe astazi cu o zi mai devreme fața de termenul inițial, a anunțat Poșta Romana, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Vești bune: incepe distribuirea pensiilor. Cat a crescut punctul de pensie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Vești bune: incepe distribuirea. Cat a crescutde

Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana incepe livrarea pensiilor de joi, 5 ianuarie, cu o zi mai devreme fața de termenul anunțat inițial, anunța, miercuri, Compania Naționala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Autoritațile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2 au blocat intrarea in țara a unui tir incarcat cu peste 18 tone de deșeuri textile provenite din Germania, care in acte erau trecute drept imbracaminte destinate unei firme din județul Valcea, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Inflatia anuala in Statele Unite a scazut pentru a cincea luna consecutiv, releva ultimele cifre date publicitatii. Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat marti ca este optimist si considera ca acest trend descendent va continua, infomreaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar…

- Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in aceasta noapte se desfașoara un transport agabaritic pe traseul Timișoara-Autostrada A 1-Punctul de Trecere a frontierei Nadlac, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Este vestea MOMENTULUI pentru milioane de pensionari! Nu vor ramane fara sumele de bani mult așteptate! Anunțul a fost facut de un important reprezentant al statului. Daca pana acum totul era o mare necunoscuta, de aici inainte pot rasufla ușurați. Citește mai multe AICI și vezi ce categorie de pensionari…

- Vești EXTRAORDINARE pentru aceasta categorie de salariați romani! Ei ar putea ieși mai repede la pensie. Angajații trebuie sa indeplineasca anumite criterii pentru a beneficia de reducerea varstei standard de pensionare. Citește mai multe AICI și vezi la ce varsta este posibila pensionarea pentru…

- Personalul din invațamantul de stat va primi de la 1 noiembrie sumele restante din sporuri sau majorari salariale. Este vorba despre drepturi salariale care nu s-au platit in perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…