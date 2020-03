Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA 19 Martie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București…

- Doua cazuri confirmate oficial de pacienti infectati cu COVID-19 in Prahova. O persoana din conducerea societații Upetrom 1 Mai din Ploiești a fost depistata pozitiv la coronavirus, potrivit unor informații neconfirmate, deocamdata, oficial. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…