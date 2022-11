Vești bune în sănătate: nu mai este nevoie de concurs Un amendament legislativ elimina concursurile pentru ocuparea funcției de șef in secțiile clinice din spitalele din Romania. Legea crește astfel influența Universitaților de Medicina și Farmacie (UMF) in spitale , inversand modificari legislative facute in 2016. In spitalele din Romania, secțiile in care se desfașoara, pe langa activitate medicala, și invațamant sau cercetare științifica se numesc secții clinice. Din 2016 și pana astazi, funcția de șef de secție clinica se caștiga prin concurs, la care puteau participa cadre universitare, indiferent de grad. Astfel, aceasta funcție putea fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

