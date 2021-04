Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu si germana Anna-Lena Friedsam s-au calificat în finala probei de dublu a turneului de categorie WTA 250 de la Bogota.Favoritele numarul 3 au întrecut, în sferturi, cu scorul de 7-5, 6-1, cuplul Arina Rodionova/Rosalie Van Der Hoeck (Australia/Olanda), cap de…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea s-a calificat, marti, la turneul pe care il gazduieste, in sferturile de finala ale Europe Cup, dupa ce a invins formatia BC Dnipro (Ucraina), scor 78-72 (38-35), in mansa unica din optimile competitiei. Principalii marcatori ai partidei au fost Holt 22…

- PSG a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Lille si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Frantei, potrivit Agerpres. Au marcat: Icardi '9, Mbappe '41 (p), '90+3. Yazici (Lille) a ratat un penalti, in minutul 78. Citește și: Dinu Pescariu…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost numar unu mondial, s-a calificat luni in optimile de finala ale turneului de la Rotterdam (Olanda), de categoria ATP 500, dotat cu premii in valoare totala de 980.580 euro, invingandu-l in trei seturi, 2-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe olandezul Robin Haase. Murray, care…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, calificat luni in sferturi de finala la Australian Open dupa ce a avut probleme la spate la inceputul competitiei, a declarat ca se simte mult mai bine si are "totul de castigat, nimic de pierdut", transmite AFP. Dupa victoria clara din meciul…

- Atalanta s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa 3-1 cu Napoli. In finala, echipa din Bergamo o va intalni Juventus. In tur, la Napoli, meciul s-a incheiat la egalitate, 0-0. Atalanta s-a calificat in finala Cupei Italiei și are șansa de a caștiga trofeul pentru a doua oara in istoria clubului, dupa…

- Mihaela Buzarnescu si frantuzoaica Alize Cornet s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu de la Gippsland Trophy, potrivit news.ro. Ele au invins, in primul tur, cu scorul de 6-4, 2-6, 10-2, echipa formata din japoneza Nakoto Ninomiya si Reanata Voracova din Cehia.…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a obținut vineri seara un rezultat de excepție pentru baschetul feminin romanesc, calificandu-se in optimile de finala ale EuroCup, dupa ce a invins intr-un meci dramatic echipa spaniola Cadi La Seu, cu scorul de 57-50 (26-34). De 4 ori campioana a Romaniei la baschet…