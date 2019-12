VEŞTI BUNE. Firmele care îşi suspendă temporar activitatea vor trebui să îşi plătească salariaţii Inițiatorii proiectului de Lege explica in nota justificativa ca, in condiții de nesiguranța multe firme cu capital privat pot decide, din considerente economice, tehnologice, structurale sau de alta natura, inchiderea temporara activitații, dar fara incetarea raporturilor de munca, scrie dcbusiness.ro. Salariații nu mai muncesc, dar continua sa suporte un volum mare de cheltuieli pentru plata contributiilor sociale aferente indemnizatiei platita de angajator. De aceea este nevoie de masuri care sa asigure “un climat de protectie sociala bazat pe principiul contributivitatii si al… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

