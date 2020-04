Vești bune din SUA: Trump anunță primele state care ies din izolare „Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut de varf”, a declarat Trump in cadrul unei conferinte de presa, citat de Agerpres. Totusi, unii guvernatori au avertizat ca nu vor actiona prematur pentru a-si redeschide economiile pana cand nu se vor efectua mai multe teste pentru depistarea coronavirusului. Oamenii de afaceri i-au transmis si ei lui Trump mesajul ca tara trebuie sa testeze la scara larga inainte ca intreprinderile sa-si poata relua operatiunile normale. Sambata, Trump a spus ca „testarea devine mai buna pe zi ce trece”, dar nu a oferit detașii. El a spus ca guvernatori… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca statele Texas si Vermont vor permite unor afaceri sa-si redeschida portile de luni, in timp ce Montana va incepe sa ridice restrictiile de vineri, relateaza Reuters. "Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut de varf",…

- Newyorkezii aplauda, lovesc linguri sau tamburine, sau pur si simplu striga "multumesc" de la ferestrele lor, seara, la ora 19.00, fideli ritualului-omagiu adus cadrelor medicale mobilizate in fata pandemiei, care a afectat si Statele Unite dupa mai multe tari europene, dar joi au imprumutat trendul…

- Oamenii de știința de la NASA au descoperit o exoplaneta care este remarcabil de similara cu planeta noastra. NASA spune ca o echipa de oameni de știința urmareau analizau observatii vechi realizate de telescopul spațial Kepler, acum retras, cand au descoperit planeta orbitand in jurul unei stele.…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP, preluata de Agerpres . Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la…

- Sistemul sanitar este la limita colapsului la New York, unde au fost confirmate aproape 70.000 de cazuri și peste 1.300 de decese din cauza coronavirusului. ”Vine tsunami-ul”, ii avertizeaza guvernatorul statului pe toți americanii și in primul rand pe președintele Donald Trump, intr-un interviu acordat…

- Congresul american a votat cel mai mare pachet de stimulente financiare, în valoare de 2 miliarde de dolari, în condițiile în care țara se lupta cu pandemia de coronavirus, relateaza BBC.Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege la doua zile dupa Senat, președintele…

-  Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgența din cauza epidemiei cu noul coronavirus, pentru a avea „un protocol de achiziții și testare mai rapid”, informeaza Mediafax citand CNN. Guvernatorul a adaugat ca, in aceasta situație, „avem un protocol de achiziții…

- La sute de metri adancime sub apa, in largul coastelor arhipelagului Filipine, oamenii de stiinta au descoperit un loc de unde dioxidul de carbon din mantaua terestra este eliberat in apa, descoperire care ii poate ajuta pe experti sa preconizeze modul in care recifele de corali se vor comporta in…