Stiri pe aceeasi tema

- Spania a inregistrat 164 de morti don cauza covid-19 in ultimele 24 de ore - iar bilantul zilnic al deceselorse mentine la cel mai mic nivel de la jumatatea lui martie, atins duminica, a anuntat luni Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Vietnam e printre foarte puținele țari din lume fara niciun deces provocat de COVID-19. Despre ce au facut bine autoritațile de acolo a vorbit la Digi24 un roman stabilit in Vietnam, Alexandru Varninschi.

- Un medic explica un fapt uluitor. Barbatii prezinta un risc mai mare de a muri din cauza Covid-19 decat femeile. Medicul Mihai Craiu explica cum este posibil acest lucru, pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.Potrivit medicului Mihai Craiu, primele studii despre infectia cu…

- Nu mai puțin de 19 localnici din Reteag au fost confirmați cu COVID-19. Dintre aceștia, trei au decedat – unul azi noapte – și unul s-a vindecat, a declarat pentru Timp Online primarul comunei Petru Rareș, Vasile Cocos. Potrivit sursei citate, a treia persoana decedata este un barbat in varsta de 52…

- Marți seara a fost confirmat de catre Ministerul Sanatații primul deces in randul personalului medical in urma infectarii cu noul coronavirus. Vestea a indoliat toate cadrele medicale! Este vorba despre un ambulanțier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul…

- Spania a inregistrat 655 de decese din cauza epidemiei de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un bilant totusi inferior celui de peste 700 de victime anuntat cu o zi in urma, a comunicat joi Ministerul Sanatatii, transmite Reuters, scrie Agerpres. Astfel, numarul total al deceselor a trecut de 4.000,…

- Spania, cu 3.434 de decese din cauza coronavirusului, a depașit China in ceea ce privește numarul pacienților care au murit din cauza coronavirusului, relateaza El Pais. Țara devine, astfel, a doua cel mai grav afectata din lume, dupa Italia, care a inregistrat 6,820 de decese. Potrivit publicației…

- Muntenegru a anuntat primul deces provocat de noul coronavirus pe teritoriul sau, potrivit radioteleviziunii publice muntenegrene, RTCG, citata de DPA, informeaza Agerpres .Un barbat in varsta de 65 de ani a murit la scurt timp dupa sosirea sa intr-un spital din capitala Podgorica duminica seara, a…