Vești bune din economie. A început să crească numărul de angajați Odata cu reluarea activitaților economice, o parte din economie pare ca s-a dezmorțit. Acest lucru se observa la numarul de salariați cu contracte de munca active din Dolj. Declinul numarului de angajați din Dolj pare ca s-a incheiat. O economie in deriva nu ar mai (re)crea locurile de munca pierdute in pandemie sau locuri de munca noi. Datele furnizate, la solicitarea GdS, de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj sunt imbucuratoare. A inceput sa creasca numarul de salariați cu contract de munca, in luna august și, mai ales, in prima jumatate a lunii septembrie. Pot fi angajați care au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

